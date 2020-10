Garessio, il sindaco Ferruccio Fazio è positivo al Coronavirus

E' di pochi minuti fa la notizia della positività al Coronavirus dell'ex ministro della salute e sindaco di Garessio, Ferruccio Fazio.

Nell'ultima settimana l'ex ministro della Sanità, che ha 76 anni, è stato impegnato a fronteggiare l'alluvione che lo scorso venerdì 2 ottobre ha colpito il suo comune e tutta la Val Tanaro.

Nei giorni scorsi, proprio in questa circostanza, ha incontrato tantissimi rappresentanti delle istituzioni, dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli al presidente della regione Alberto Cirio, oltre a tanti rappresentanti degli enti locali, provinciali e regionali, volontari e soccorritori.

Fazio è sempre stato in prima linea nella necessità di indossare la mascherina, invitando i suoi concittadini a fare altrettanto. Eppure questo non è bastato ad evitargli il contagio. Lui stesso avrebbe dichiarato di non capire come si sia contagiato, proprio perché sempre rispettosissimo delle regole di prevenzione.

Lo scorso 19 aprile Cirio lo aveva messo a capo della task force tecnica per ripianificare la Sanità piemontese e aveva assunto l'incarico temporaneo di direttore sanitario della residenza per anziani del paese.