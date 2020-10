"Per tre volte l'acqua ha creato danni di entità sempre maggiore: il problema è cambiato. Iniziamo a pensare di cambiare anche le soluzioni"

a fronte di una “corsa” affannosa a proporre interventi di ripristino, come se si dovesse rifare tutto come prima, mi pare necessario aprire una riflessione.

Se per tre volte l’acqua ha creato danni di entità sempre maggiore, bisogna pensare che le soluzioni debbano essere cambiate perché è cambiato il problema. Infatti i cambiamenti climatici in corso ed il ripetersi di fenomeni di grande intensità e più localizzati (bombe d’acqua), uniti alla compromissione di lunga data del territorio devono indurre alla ricerca di risposte adeguate. A mio avviso, bisogna che qualsiasi decisione operativa sia assunta alla luce di uno studio geologico, idrogeologico e climatologico che valuti la situazione in atto, arrivando in tempi brevi alla proposta e alla progettazione di interventi concreti di rapida ed efficace fattibilità. Questi studi devono essere svolti con l’impegno di Università e Politecnico, che devono trovare modalità di collaborazione con gli Enti locali (Province, Comuni e loro Consorzi, Comunità montane, Consorzi locali per la gestione delle acque, etc.).