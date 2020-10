Covid, sei casi a Canale: riguardano studenti superiori, tutti asintomatici

Anche Canale, così come numerosi altri centri di Langhe e Roero, conta nuovi casi di Coronavirus, dopo che nei mesi estivi la cittadina della Sinistra Tanaro è stata a lungo "covid free".

A comunicarlo è il sindaco Enrico Faccenda: "L'Asl Cn2 ha comunicato sei casi di positività sul nostro territorio comunale. Si tratta di studenti che frequentano le scuole superiori di Alba. I ragazzi non hanno sintomi e si trovano in isolamento domiciliare monitorati dell’autorità sanitaria insieme alle rispettive famiglie".



Il primo cittadino, che sottolinea l'importanza di attenersi alle regole anti contagio, precisa poi che al momento non risultano casi nella casa di riposo "Pasquale Toso".



Da domani (mercoledì 14 ottobre), in via precauzionale, la casa di riposo chiuderà le porte alle visite da parte dei parenti degli ospiti. La residenza fa sapere che sta adottando gli accorgimenti necessari a poter proseguire la relazione affettivo-sociale tra ospiti e parenti allestendo una stanza attrezzata adiacente alla struttura, con tutte le misure utili a scongiurare il rischio di possibili contagi dall’esterno.