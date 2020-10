Vaccino antinfluenzale: "Un'arma in più contro il Covid. Fondamentale che tutti lo facciano"

Anche nei 74 comuni della Asl Cn2 è iniziato il conto alla rovescia in vista del via alla campagna 2020 per la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica, che in tutto il Piemonte prenderà il via a partire da lunedì 26 ottobre.



Un’iniziativa di salute pubblica che quest’anno assume una valenza del tutto particolare, data la concomitanza con la seconda ondata dell’infezione da Coronavirus, circostanza che rende più che mai raccomandabile che quanti ve ne hanno diritto (gli ultra60enni e tutti i soggetti fragili, perché affetti da specifiche patologie, oltre a categorie come operatori sanitari, forze dell'ordine, donatori di sangue) approfittino della somministrazione gratuita organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl tramite l’impegno diretto di 102 medici di famiglia e pediatri di libera scelta.



Un auspicio,, quello di una risposta a questa chiamata quanto più estesa possibile, sottolineato con forza dai vertici della stessa azienda sanitaria, che al tema hanno dedicato un incontro con la stampa tenutosi nei giorni scorsi presso l’ospedale di Verduno.



"Quest’anno – vi ha spiegato il direttore generale Massimo Veglio – sarebbe oltremodo opportuno che ci fosse il minor numero di persone che sviluppino i classici sintomi dell’influenza, perché tali sintomi sono fortemente sovrapponibili a quelli del Covid-19. La vaccinazione promette quindi di ridurre di molto il numero di quanti, avendo contratto l’influenza stagionale, avrebbero le caratteristiche per essere sottoposti a tampone. Il suo effetto sarebbe quindi quello di non aggravare ulteriormente il carico di lavoro di un sistema di tracciamento dei contagi che già oggi è fortemente sotto pressione ".



Da qui l’obiettivo dell’azienda sanitaria, che quest’anno punta a vaccinare il 90% degli aventi diritto – una platea compresa tra i 25mila e i 30mila soggetti –, contro il 54% dello scorso anno.





AVANTI COL QUADRIVALENTE

"Come già negli ultimi due anni il vaccino sarà del tipo quadrivalente – ha spiegato il direttore del Servizio Vaccinazioni e Malattie Infettive dell’Asl Cn2, dottor Franco Giovanetti –, con due ceppi del tipo A e due del tipo B, ovviamente con ceppi aggiornati sulla base delle indicazioni prodotte dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms). Sulla base dei ceppi circolati nell’emisfero sud l’Oms indica infatti la formulazione da utilizzare nella nostra stagione autunnale e invernale".



"Rispetto al trivalente – ha proseguito il dottor Giovanetti –, il quadrivalente offre una migliore protezione e la estende a un ceppo aggiuntivo. Può essere somministrato a qualunque età, a partire dai 6 mesi. La sua efficacia può variare in funzione della coincidenza tra ceppi previsti e quelli che circolano, e può variare a volte anche molto, o in base a fattori quali l’età e le condizioni del soggetto. Ma in ogni caso è comprovata una riduzione del rischio anche molto alta. L’obiettivo è quello di avere meno casi, ma anche meno complicanze. Se mi vaccino posso avere una forma influenzale meno severa perché protetto dalla vaccinazione. Quest’anno poi, come detto, l’obiettivo è duplice, perché data la similarità tra il quadro clinico dell’influenza e quello del Covid dobbiamo ridurre il cosiddetto 'fattore di confondimento'. Se riusciremo a farlo avremo un minore carico sul servizio sanitario e anche un minore stress sull’individuo, che nell’attesa del tampone deve stare isolato a casa, con tutte le conseguenze del caso. La tollerabilità del vaccino – ha concluso il responsabile del Sisp – è molto buona. La sua somministrazione è fortemente raccomandata a soggetti con malattie croniche e può essere fatta anche a soggetti immunodepressi e a persone afflitte da malattie autoimmuni".





CI SI PRENOTA DAL MEDICO DI FAMIGLIA

La Regione ha acquistato 1,1 milioni di dosi, contro le 750mila dello scorso anno: una misura che secondo l’Asl di Alba e Bra sarà sufficiente a coprire il fabbisogno espresso dall’aumentata platea di chi ne avrà diritto gratuitamente.



L’arrivo del farmaco alla Cn2 è atteso per il 23 ottobre, quando partirà la distribuzione agli studi dei medici di famiglia e pediatri.

L’indicazione è quella di non avere eccessiva fretta, di prenotare la somministrazione presso il proprio medico di famiglia e di presentarsi quando questi ci darà appuntamento.



Saranno questi ultimi a somministrare direttamente la quasi totalità delle dosi ai propri pazienti, partendo dagli ultra65ennni e dai soggetti fragili e procedendo poi con gli ultra60enni.

Gli stessi medici avranno cura di organizzare la fase della somministrazione ai pazienti prenotati evitando il rischio di assembramenti e ricorrendo anche a locali comunali di particolare ampiezza, là dove se ne consigliasse la necessità.



Al contempo l’Asl terrà aperti aperti i propri ambulatori di Alba (due pomeriggi a settimana) e di Bra (un pomeriggio), per rispondere alle richieste di quanti non possono presentarsi dal curante.



Un percorso dedicato sarà anche riservato ai bambini (la somministrazione è prevista dopo i 6 mesi di età nei soli casi legati a particolari patologie), per i quali è comunque bene rivolgersi al proprio pediatra.



"Il picco dell’influenza è atteso a febbraio – ha spiegato a proposito il direttore Veglio –, fare il vaccino troppo presto vorrebbe dire trovarsi scoperti quando l’influenza sarà nel suo massimo momento di diffusione".





CONTRO LE INFEZIONI DA PNEUMOCOCCO

Insieme alla vaccinazione antinfluenzale è raccomandata anche quello antipneumococcica, prevista per la coorte degli ultra65enni e che si può fare insieme all’antinfluenzale in un’unica seduta.

La vaccinazione in questo caso è finalizzata a scongiurare le infezioni provocate da questo insidioso batterio, responsabile di una parte importante di polmoniti batteriche, ma anche di meningiti e di sepsi. Infezioni che sopra i 65 anni registrano un secondo importante picco dopo quello che caratterizza l’età pediatrica.

La sua somministrazione è partita anni addietro coi nati nel 1952, ma anche chi non l’avesse fatta prima vi può comunque accedere.

Il suo utilizzo è indicato anche per i pazienti affetti da Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (Dpco) che costituiscono una fetta abbastanza cospicua di pazienti, mentre altre patologie richiedono invece una valutazione più complessa.





NELLE 40 CASE DI RIPOSO DEL TERRITORIO

Le residenze per anziani presenti sul territorio dell’Asl Cn2 sono 40, che ospitano un totale di circa 2mila anziani. "Vorremmo che almeno il 90% di loro fosse vaccinato contro l’influenza e lo pneumococco – ha spiegato sul tema il dottor Elio Laudani, responsabile dei Distretti Territoriali dell’Asl –. Ci assumeremo noi questo compito coadiuvati dai medici di medicina generale".





E CHI NON NE HA DIRITTO?

La vaccinazione antinfluenzale è comunque consigliata anche se non si rientra nelle fasi maggiormente a rischio, ma in questo caso occorre organizzarsi privatamente rivolgendosi alle farmacie ed acquistando il farmaco. Il problema in questo caso riguarda la reperibilità del farmaco e un numero di dosi riservate al sistema privato (meno del 2% del totale) che potrebbe rivelarsi insufficiente a garantire l’accresciuta richiesta prevista quest’anno.