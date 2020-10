Villanova Mondovì, 25mila euro per la casa di riposo "Don B. Rossi"

L'amministrazione villanovese, nel corso del consiglio comunale di ieri, lunedì 12 ottobre, ha approvato due importanti variazioni di bilancio.

Assegnato un contributo straordinario di 25mila euro per la casa di riposo "Don B. Rossi", fortemente colpita dall'emergenza covid e stanziati fondi per la realizzazione della rotatoria all'inizio di via Fratelli Biscia.

"È un primo segnale di attenzione, che ci è sembrato giusto concretizzare senza indugi" - commenta il vice sindaco Michele Pianetta - "Nella stessa seduta abbiamo stabilito di mettere a disposizione della Provincia di Cuneo 12mila euro per la realizzazione provvisoria di una rotatoria all’incrocio tra via Torino e strada fratelli Biscia. Anche in questo caso, non potevamo attendere. E siamo certi che la Provincia si attiverà al più presto".