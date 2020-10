Intervento dei vigili del fuoco per un'auto in fiamme nella frazione di Cerialdo di Cuneo.

La vettura parcheggiata in via Aurora ha preso fuoco, per cause ancora da stabilire, intorno alle ore 1,15 di stanotte, martedì 13 ottobre.

Sul posto sono intervenuti la squadra dei pompieri di Cuneo che hanno sedato le fiamme propagatesi dal motore del veicolo.

Le fiamme sono state sedate e l'incendio non ha coinvolto altre vetture.