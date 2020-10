Calciomercato Juventus, l’analisi della sessione estiva

Un mercato di “fantasia”, così l’hanno definito diversi addetti ai lavori; e, in effetti, Fabio Paratici ha dovuto fare i salti mortali per centrare quello che a conti fatti era il vero obiettivo di questa sessione per la Juventus: diminuire i “costi vivi” che gravano sul bilancio bianconero, non floridissimo. Tradotto, bisognava risparmiare sugli ingaggi e il direttore sportivo è riuscito a farlo, con molteplici operazioni e diverse formule (-58 milioni rispetto alla scorsa stagione).

Intendiamoci: il calciomercato della Juventus resta degno della squadra favorita per la prossima Serie A. I colpi in entrata sono stati di primissimo piano e la ciliegina sulla torta, l'arrivo di Chiesa al fotofinish, promuove l'operato dei campioni d'Italia. Resta da capire quale sarà la direzione tattica che intenderà prendere Andrea Pirlo (3-4-1-2? 3-4-3? 4-4-2?) e allora il giudizio sulla rosa a disposizione del "maestro" potrà essere più preciso.

La linea verde della Juventus

C’è un dato che, più di tutti, spiega l’inversione di tendenza in casa Juventus: l’età media dei nuovi acquisti (23 anni) è di gran lunga la più bassa delle ultime 5 campagne di mercato estive. Nel 2017-18 si arrivò a quota 25,5 anni.

D’altronde era stato lo stesso presidente Agnelli a preannunciare un ringiovanimento della rosa nell’immediato post-partita col Lione che sancì l’eliminazione negli ottavi della scorsa Champions League. Ringiovanimento che, ça va sans dire, è partito addirittura dalla guida tecnica con Pirlo al posto del 61enne Sarri.

A gennaio era arrivato il primo tassello: Dejan Kulusevski, 20 anni, è stato preso per 35 milioni di euro (pagabili in cinque anni) più 9 di bonus. Paratici ha poi pensato a cedere gli over-30: un’impresa non semplice considerato che, al di là del valore oggettivo di tanti elementi della rosa di Sarri, in molti portavano in dote ingaggi faraonici e probabilmente fuori mercato soprattutto in epoca Covid. Si è così scelto di seguire la strada della risoluzione contrattuale con Matuidi e Higuain (con indennizzi a favore dei due giocatori), impresa non riuscita con Khedira che resta ai margini della prima squadra.

Altri due nati negli anni ’80 hanno fatto spazio a giocatori più giovani: un’operazione particolarmente vantaggiosa, in questo senso, è stata quella dello scambio Pjanic-Arthur (il brasiliano ha 24 anni, Miralem 30), mentre Douglas Costa (altro 30enne) col prestito secco al Bayern Monaco ha ceduto il posto in rosa proprio al già citato Chiesa.

Higuain (classe ’87) è stato invece sostituito con Morata (27 anni), mentre l’americano McKennie (22 anni) ha preso il posto in rosa del 33enne Matuidi. Il tutto senza dimenticare la “promozione” in prima squadra del giovane Frabotta (21 anni), impiegato da Pirlo nelle prime due uscite stagionali.

I conti sono presto fatti: l’età media della rosa bianconera si aggira adesso sui 27 anni, due in meno della passata stagione e soprattutto più in linea rispetto a quanto si registra coi top club europei.

Luci e ombre

L’organico della Juventus, insomma, resta il più attrezzato della Serie A ed è di certo in grado di garantire anche soddisfazioni in Champions League. C’è curiosità per sapere quale sarà la collocazione tattica definitiva di Kulusevski , se Pirlo schiererà 5 giocatori offensivi contemporaneamente (l’ingresso in rosa di Chiesa fa pensare a questa soluzione) e se la difesa a tre ritroverà i vecchi meccanismi che hanno fatto la fortuna della prima Juventus di questo ciclo d’oro.

Il mercato è stato da 7.5 ma non possono passare inosservate due “ombre”. La prima è la mancanza di un esterno sinistro di maggior esperienza rispetto a Frabotta: come vice-Alex Sandro poteva essere usato anche De Sciglio (prestito al PSG dettato sempre dal discorso risparmio sugli ingaggi) o Luca Pellegrini (ceduto frettolosamente al Genoa?).

La questione centravanti ha poi tenuto banco per settimane: da Milik a Dzeko, passando per altri nomi come Kean, Suarez, Lacazette…Pirlo avrebbe potuto affiancare a Ronaldo un nove di livello “top”: Dzeko è stato però bloccato alla Roma dopo intrecci clamorosi di mercato, a Suarez si è dovuto rinunciare per il suo status di extracomunitario (e, in questo senso, forse bisognava temporeggiare sull’arrivo di McKennie). Morata, inutile nasconderlo, è un gradino sotto i due attaccanti sopracitati ma ha il vantaggio di conoscere l’ambiente e di aver già giocato con CR7. Vedremo se basterà.