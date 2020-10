Educazione finanziaria e alimentare alleate con Ghisolfi a Pollenzo

Il settore rurale ed enogastronomico resta un motivo di orgoglio eccellente del "made in Italy" nel mondo, ma proprio per questo la componente manageriale e finanziaria diventa essenziale in un contesto dominato dalla micro e piccola impresa e adesso dalla recessione seguita al covid che ha ridotto l'attività di ristoranti, hotel e locali tipici.

Allo stesso tempo, ampie parti del mondo, pur disponendo di vasti appezzamenti agricoli e coltivabili, rimangono a livelli di sussistenza a causa della limitata competenza tecnico-finanziaria dei governi di molte Nazioni in via di sviluppo le cui politiche economiche non sono in grado di attrarre finanziamenti internazionali o di utilizzare correttamente gli stessi per accrescere la produttività.