Nicchie professionali di successo: nasce il micro-influencer

Negli ultimi anni, grazie alla diffusione dei social media, sono nate delle nuove figure: gli influencer. Si tratta di normali utenti con un alto numero di followers (seguaci) all'interno di una determinata piattaforma. Come suggerisce il nome, sono capaci di influenzare e indirizzare i comportamenti di consumo degli utenti. Non è un caso, infatti, che molte aziende abbiano sfruttato la loro visibilità per operazioni di marketing mirate, pensate per dare maggiore visibilità al proprio brand.

L'idea dello spot pubblicitario televisivo sembra ormai superata, si preferisce affidarsi a queste figure che hanno la possibilità di dialogare e coinvolgere maggiormente una determinata nicchia di consumatori.



Tuttavia, quando si vuole dare visibilità ad un determinato oggetto, è sempre bene considerare le varie tipologie di influencer a disposizione. In base a questo, sarà più semplice decidere in che modo allocare le risorse economiche a disposizione.

Perché è importante distinguere gli influencer

Gli influencer, in linea generale, possono essere suddivisi in due categorie:

macro-influencer : delle vere e proprie star del web, hanno un seguito numericamente rilevante. Le loro pagine social media registrano numeri di seguaci davvero impressionanti, nella misura di centinaia di migliaia o, addirittura, milioni. Essendo molto seguiti, le collaborazioni hanno visibilità su una fetta decisamente più ampia di pubblico. La fiducia del pubblico nei loro confronti è totale, ma il costo di parntnership e sponsorizzazioni diventa maggiore e può raggiungere cifre significative. Infatti, gli influencer prestigiosi spesso richiedono un cachet molto alto e non è da raro che rifiutino i compensi, se ritenuti non in linea con le cifre percepite di solito;

: delle vere e proprie star del web, hanno un seguito numericamente rilevante. Le loro pagine social media registrano numeri di seguaci davvero impressionanti, nella misura di centinaia di migliaia o, addirittura, milioni. Essendo molto seguiti, le collaborazioni hanno visibilità su una fetta decisamente più ampia di pubblico. La fiducia del pubblico nei loro confronti è totale, ma il e può raggiungere cifre significative. Infatti, gli influencer prestigiosi spesso richiedono un cachet molto alto e non è da raro che rifiutino i compensi, se ritenuti non in linea con le cifre percepite di solito; micro-influencer: altrettanto gettonate, sono figure da tenere in considerazione quando si vuole sponsorizzare un determinato prodotto. Pur non avendo milioni di seguaci, si rivelano molto abili a comunicare e influenzare le scelte di precisi segmenti di mercato. Inoltre, risultano più accessibili alle piccole e medie imprese che vogliono pubblicizzarsi senza avere un'elevata disponibilità economica. Ciò che colpisce positivamente gli imprenditori, è la possibilità di interazione offerta dai micro-influencer: rispondono in breve tempo alle domande, mostrando il loro impegno in prima persona. Questo crea facilmente engagement, attraverso la pubblicazione di post, stories e contenuti multimediali di vario genere.

Le piattaforme preferite dagli influencer

I social, al giorno d'oggi, offrono molte possibilità e di solito ciascun influencer tende a concentrarsi su un canale, dove ha già un numero consistente di followers.

Ecco, nel dettaglio, le piattaforme predilette da macro-influencer e micro-influencer:

YouTube : è perfetto per tutorial o sponsorizzazioni, in cui è importante mostrare il funzionamento di un determinato prodotto. Alcuni esempi sono i prodotti di elettronica, gli articoli da cucina e le lezioni di trucco. Esistono davvero tante possibilità per collaborazioni e sponsorizzazioni, probabilmente più adatto a grandi aziende che vogliono affidarsi a macro-influencer;

Facebook : nato come una vera e propria community, si rivela uno strumento utile per creare un'interazione attraverso immagini, post e notizie. Facebook ha quindi la peculiarità di unire immagini, video e scrittura con la finalità di creare una comunità, in cui si discuta di un determinato prodotto;

Twitter : da prediligere per chi desidera veicolare un determinato concetto in maniera rapida e sintetica, senza l'utilizzo di immagini. A seconda del brand in questione, può rivelarsi complicato affidarsi esclusivamente a questo social;

Instagram: è il canale del momento e l'unico, negli ultimi tempi, a registrare un incremento costante. Anche in questo caso si dà vita a una community; ciascun utente ha un profilo personale, nel quale può caricare foto e video, che verranno mostrate sotto forma di album fotografico. Basato esclusivamente sulle immagini, Instagram ha un potere comunicativo davvero notevole. Esistono influencer per tutte le tasche, in grado di offrire collaborazioni di vario genere.

Nel caso dei micro-influencer, l'oggetto sponsorizzato viene percepito in maniera più genuina e immediata. Ciò può avvenire attraverso le stories, racconti molto brevi pensati per catturare un determinato momento (rimangono visibili per 24 ore), o mediante il feed, quindi con immagini e video fisse, parte integrante del profilo utente.

Due concetti fondamentali per capire meglio il funzionamento di Instagram sono quello di follower e di hashtag.

Il follower è legato alle persone che si desidera seguire: i follower sono i seguaci di un determinato profilo (ad esempio quello di un'azienda di creme di bellezza), mentre i following sono gli utenti che l'azienda di creme di bellezza - in questo caso - decide di seguire. I post dei following compaiono sulla home e sono pensati per creare una forma di interazione: il cuore equivale al like di Facebook, il fumetto corrisponde al “commenta”. Molto comune è, a tal proposito, la strategia di comprare like Instagram, utile al fine di incrementarne il numero in fretta.

Gli hashtag sono invece collegamenti ipertestuali: scrivendo una parola preceduta dal cancelletto (#) e cliccandoci sopra, si verrà indirizzati a una pagina che raccoglie tutte le foto con la stessa denominazione. In pratica, è un modo semplice e veloce per aderire e ricercare una parola chiave, che rimanda direttamente a una community. Si tratta di uno strumento fondamentale per crearsi un seguito e dar vita a forme di interazione con gli utenti.

Un'opzione spesso sottovalutata, ma altrettanto importante è la funzione "Aggiungi luogo": scattando una foto o un video si può indicare l'esatta posizione in cui ci si trova. Questo risulta molto utile per un'azienda che ha bisogno di pubblicizzarsi e farsi trovare facilmente.

Perché scegliere i micro-influencer

In molti spesso si interrogano su come potrebbero migliorare la percezione del proprio brand: negli ultimi tempi molti imprenditori stanno considerando in maniera sempre crescente i micro-influencer per ottenere maggiore visibilità. Sponsorizzazioni, collaborazioni e partnership vengono percepite in maniera meno statica rispetto alle modalità di promozione più conosciute e sono in grado di mostrare le peculiarità e le utilità di un determinato prodotto, donando una sorta di valore aggiunto. I dati parlano chiaro: l'utilizzo di influencer ha conseguenze positive sull'andamento del business, poiché sono capaci di incrementare in maniera significative le vendite.