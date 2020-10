Prodotti siciliani, ecco perché sono così apprezzati in tutto il mondo

Genuinità e semplicità, con un alto grado di frutta, ma soprattutto una grande cura e precisione nella selezione manuale delle varie materie prime. Stiamo parlando dei prodotti tipici siciliani , che al giorno d’oggi, grazie ai vari strumenti che vengono messi a disposizione online, possono essere comprati direttamente sul web.

Infatti, ci sono diverse piattaforme sul web, come ad esempio DallaSicilia.com, che garantiscono l’opportunità di individuare un elevatissimo numero di prodotti tipici proprio della Regione Sicilia. Una vasta gamma di scelta in cui spiccano inevitabilmente le confetture siciliane, che vengono realizzate in modo artigianale e solo con materie prime di elevata qualità.

La trasformazione artigianale delle confetture siciliane

La Sicilia è una di quelle regioni che sono particolarmente famose per il fatto di avere un clima che riesce a far sviluppare un gran numero di prodotti in maniera ideale. Tra gli altri, troviamo sicuramente la frutta: non ci sono altre regioni che possono vantare simili primati per gli agrumi, ad esempio, che si possono sfruttare per realizzare un elevato numero di dolci, ma anche di confetture e marmellate.

Sono proprio le condizioni pedoclimatiche della Sicilia, ovvero le caratteristiche sia dei terreni che a livello climatico, a consentire ad un gran numero di frutti di raggiungere un gusto e una qualità veramente unici. E quella stessa autenticità e genuinità si ritrova poi nei vari prodotti che provengono dal territorio siciliano.

Una grande cura e attenzione verso le materie prime, che vengono, spesso e volentieri, trasformate ancora a livello artigianale con le mani, con una grande passione. L’obiettivo è quello di garantire la soddisfazione massima del consumatore finale, in maniera tale da permette di poter portare a tavola solamente dei prodotti alimentari di elevata qualità.

La trasformazione artigianale è un aspetto molto importante, che spesso e volentieri viene, però, sottovalutato da tante persone. Questo tipo di lavorazione, infatti, permette alle più valide sostanze organolettiche che sono presenti all'interno dei frutti di restare decisamente integre, mettendo a disposizione dei prodotti che sono gustosi, ma soprattutto genuini e sani.

Le varie tipologie di confetture

Una delle confetture migliori che si possono acquistare su Dallasicilia.com è sicuramente quella extra di pere e zafferano. Si tratta di una vera e propria chicca, che va a impiegare zucchero pere concentrate al 120%, zenzero e succo di limone. Complessivamente, vengono usati 120 grammi di frutta per 100 grammi di prodotto. Dal punto di vista degli zuccheri, sono 45 grammi su 100 grammi di confettura.