A Dronero arriva Shezan, il "Genio Impossibile"

“ Un genio senza una lampada costretto a vivere in una teiera. Un genio senza un padrone a cui esaudire i tre classici desideri. Un personaggio che vuole ottenere la sua libertà e per farlo proverà a convincere il pubblico di essere veramente un genio, mostrando effetti spettacolari a cavallo tra magia, fachirismo, equilibrismo e giocoleria ”.

La magia, quel suo portarci dove l’ingenuità e la meraviglia in noi ancora vivono. A Dronero è in arrivo un coinvolgente spettacolo per grandi e piccini organizzato Blink Circolo Magico, “il circolo magico più felice del mondo”, con il patrocinio del Comune di Dronero e dell’ATL del Cuneese.

Salirà sul palco del Teatro Iris Alexsander De Bastiani, in arte Shezan, artista poliedrico capace mescolare insieme arti marziali, ginnastica artistica e danza. Shezan nacque artisticamente a undici anni, cominciando fin da subito a fondere quelle diverse discipline. A vent’anni abbandonò il Veneto, la sua regione, e si trasferì a Torino per studiare le percussioni con il maestro Bruno Genero. Lì la possibilità di approcciarsi a vari tipi di arte performativa: dal teatro alla magia, dal mimo al clown. Un insieme di sperimentazioni che lo condurrà negli anni in una direzione che lui stesso definisce di “trasversalità”. Un personalissimo essere il suo, premiato da numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali e partecipazioni a programmi televisivi come “Le Plus Grand Cabaret Du Monde”, “Italian’s got talent” e il rinomato “Guinnes World Record”.