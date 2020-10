Bra, il Coronavirus cancella la ‘Passeggiata statica’ dell’associazione ‘Noi Come Te’, prevista il 16 ottobre

Il Coronavirus colpisce ancora. Le conseguenze della pandemia continuano a farsi sentire ed è norma di legge la proroga dello stato di emergenza con un giro di vite sulle misure di contenimento del virus.

Mentre molti eventi sono sbarcati online sul web come il Caffè Letterario di Bra e Terra Madre, ce ne sono altri che si sono dovuti arrendere. Stiamo parlando, ad esempio, della ‘Passeggiata statica’ organizzata dall’associazione ‘Noi come Te. Donne operate al seno’. Spiega la presidente Norma Costantino: “A causa dell’aumento dei contagi, l’associazione ‘Noi Come Te’, seppure a malincuore, annuncia l’annullamento dell’evento già programmato venerdì 16 ottobre. Con questa decisione ‘Noi Come Te’ intende lanciare un messaggio di profonda responsabilità: fare prevenzione significa anche assumere atteggiamenti volti a contrastare un concreto rischio sanitario come quello dell’attuale pandemia. Resta immutato il nostro quotidiano impegno verso chiunque richieda il nostro aiuto”.

Tra le cause della cancellazione c’è, appunto, la mancanza di garanzia di distanziamento sociale per un appuntamento che solo nel 2019 aveva toccato oltre 250 presenze. La curva epidemiologica in salita e l’arrivo della stagione fredda aumentano i rischi di contagio per i partecipanti.

Ma questo potrebbe essere solo il primo di una serie di eventi, che comprende concerti, mercatini e fiere, a pagare un caro prezzo al Covid. Andrà tutto bene, dicevano.