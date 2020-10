Grande successo per la 35^ edizione dell’iniziativa benefica “Strafossan”

Durante le due settimane di promozione dell’iniziativa, tantissime sono le persone passate e 1945 hanno dato una preferenza per il contributo a sostegno di una scuola, luogo fondamentale per la formazione dei cittadini del domani.



Si ringraziano gli sponsor storici Maina, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Fossano, Viglietta Matteo spa e Tipografia Ferrero e Salomone e la preziosa collaborazione all’evento delle attività commerciali cittadine facenti parte dell’Ascom che hanno promosso una bellissima iniziativa che scadrà il 30 novembre: i negozi aderenti alla carta fedeltà convenzionata con il giornale La Fedeltà praticheranno, a chiunque si presenti con il pettorale, la medesima scontistica proposta con la carta.



Scoprite sul nostro sito tutte le iniziative legate all’evento. Il commercio e l’artigianato di Fossano ci sostengono.



Si ringrazia il Comune di Fossano per il sostegno data all’iniziativa e la Ditta Ediltre Costruzioni per la casetta che è stata il punto di riferimento per questa edizione.

Si ringrazia l’Atletica ’75 per la collaborazione ed il aiuto, ed i due punti vendita di appoggio Edicola del Duomo e Palestra Sport Point In.



Si ringraziano tutti i concittadini che in autotutela, rispettosi delle leggi, hanno partecipato all’iniziativa documentandola tramite l’invio di selfie che sono stati pubblicati sui nostri social. Sono stati centinaia. Ognuno ha creato una My Strafossan.



Si ringrazia il Centro Diurno “Il Mosaico” per la preziosa collaborazione avvenuta creando un’allegra cornice per i selfie all’interno del loro laboratorio.



Un’importante iniziativa che ha permesso al centro di entrare in contatto con il territorio, creare allegria ed alla Strafossan di ricevere divertenti fotografie da parte dei camminatori.

Si ringraziano le scuole cittadine che hanno invitato le famiglie a partecipare e soprattutto hanno accompagnato i propri ragazzi alla scoperta di questa Strafossan “alternativa”.



La rete di collaborazioni che da anni mantiene viva questa manifestazione ha reso anche la 35^edizione speciale ed unica.

Al prossimo anno. #strafossancomunque