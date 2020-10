Magliano Alpi, lesioni e minacce: uomo 53enne condannato

Si è concluso con una condanna il procedimento che ha visto imputato G.E., cittadino 53enne di origini albanesi. L'uomo era a giudizio per aver rivolto minacce e procurato lesioni ad un suo collega, costituitosi parte civile, durante una riunione di lavoro. I fatti risalgono a giugno 2018, mentre le minacce sono accadute prima.

La riunione era stata indetta per riorganizzare e creare un piano di lavoro, in quanto all’interno della ditta serpeggiava un clima di tensione: tra l’imputato ed alcuni colleghi non correva buon sangue. Secondo le testimonianze, G.E. non seguiva le istruzioni del datore di lavoro.

Secondo la ricostruzione l’imputato avrebbe minacciato il suo collega dicendogli:“Fai attenzione, perché sono un albanese e ti aspetto sul ponte di casa e lì ti posso fare tutto quello che voglio, dal rigarti la macchina a darle fuoco…e visto che sono un albanese non ho niente da perdere, ti posso anche ammazzare”.

Al momento successivo alla riunione invece, quando i due erano in corridoio G.E. avrebbe spinto contro il muro la parte offesa, prendendolo per il collo e sferrandogli anche un calcio. Lo avrebbe minacciato di nuovo dicendogli “Tanto io e te ci vediamo stasera”. A seguito delle lesioni l'uomo ha avuto una prognosi di 15 giorni.

“La versione della parte offesa è attendibile, vi è anche supporto alla sua testimonianza da parte dei testi intervenuti”: così il pubblico ministero.

L’udienza si è conclusa con la sentenza di condanna in capo all'imputato: per lui 7 mesi di reclusione e il pagamento di 500 euro di risarcimento.