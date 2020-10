Moto Club Ceva, weekend di gare a Vesime e Gallarate

Weekend ricco di impegni per il Moto Club Ceva.

A Vesime si è corsa la 3^ prova del Campionato Regionale Enduro Piemonte: al via 210 piloti. MC Ceva presente con 14 ragazzi che hanno ottenuto ottimi piazzamenti: Marco Vizio 2° nella Junior 2T e 15° assoluto, Lorenzo Cometta 2° nella Cadetti, Emanuele Borgese 2° Major 450, Luca Manassero 3° Junior 4T, Galliano 3° Major 2T, Christopher Rhode 3° Ultraveteran. E poi Emanuele Cometta,posizione podio ma di poco.

I giovani del Motocross erano invece impegnati a Gallarate per la 5^ ed ultima prova del Campionato Regionale Motocross Piemonte. Matteo Vizio 1° Challenge MX 1: al suo primo anno nel motocross ha conquistato la 2^ posizione nel campionato. Andrea Sola 3° Rider MX 2, seguito da Lovera Dimitri sfortunato in gara ma comunque quarto nel campionato.

"Il presidente Franco Vizio, il direttivo e tutti i soci vogliono complimentarsi con tutti i piloti per gli ottimi risultati ottenuti e ringraziarli per i sacrifici che fanno, inoltre si ringrazia Federico Ghiglia , Rossi Diego, Enrica Devalle e Roberta Rapisarda per l’assistenza prestata alle gare. Per i piloti dell’enduro la stagione è ancora lunga..incrociamo le dita!"