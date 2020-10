Savigliano: vaccino antinfluenzale sarà fatto all'Ala Polifunzionale di piazza del Popolo

Per garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed evitare assembramenti, grazie al patrocinio del Comune di Savigliano, Croce Rossa e Protezione Civile, le vaccinazioni antinfluenzali verranno eseguite presso l’Ala Polifunzionale in Piazza del Popolo nelle giornate di:

· sabato 31 ottobre

· sabato 14 novembre

· sabato 28 novembre

Il vaccino sarà eseguito solo su appuntamento. Per informazioni: 3472797800 dalle ore 13.00 alle ore 15.00, dal lunedì al venerdì, dal 15 al 30 ottobre, per sapere l’orario e la data dell’appuntamento riservato dalle Dottoresse.