Contagi in aumento e difficoltà nel garantire il rispetto delle norme anti-Covid: salta l'edizione 2020 di Paesanainpiazza

L'evoluzione degli ultimi giorni in merito all'emergenza pandemica da Coronavirus ha indotto l'Amministrazione comunale di Paesana ad annullare l'edizione 2020 della rassegna Paesanainpiazza.

Il Comune - a fine settembre - aveva deciso di sciogliere le riserve, dopo un periodo di attente valutazioni, confermando la 22esima edizione della rassegna dell’agricoltura, artigianato, commercio e zootecnica.

Per il 2020, l'Amministrazione del sindaco Emanuele Vaudano aveva optato per un programma "ridotto" della kermesse, soltanto con il grande mercato lungo le vie e le piazze del concentrico, la mostra della zootecnia sul Lungo Po, ma senza eventi collaterali per le vie del concentrico.

Si era pensato solo a qualche evento "statico", con posti a sedere, in location atte a garantire l'accesso a numero chiuso.

Da fine settembre ad oggi, però, la situazione dei contagi da Coronavirus è notevolmente mutata, con numeri in progressivo aumento. Il premier Giuseppe Conte, nel freattempo, ha emesso nuovi DPCM con nuove regole per il contenimento della diffusione del virus. Su tutte, l'obbligo di utilizzo della mascherina anche all'aperto.

Alla luce di tutto ciò, l'Amministrazione comunale paesanese ha deciso di annullare l'evento fieristico in programma domenica 18 ottobre.

"L'Amministrazione ha ritenuto opportuno annullare l'evento - spiega il vice commissario di Polizia locale Davide Domenico Barra - vista l'evoluzione della situazione Covid. La decisione è stata assunta per motivi prudenziali, ma anche perchè risultava difficilmente gestibile il contingentamento degli accessi, considerata anche la strutturazione dell'evento fieristico, che coinvolge tutto il concentrico.

Sarebbe stato molto complesso garantire il rispetto delle norme anti-Covid". Specialmente per un evento che, per sua conformazione, ha una miriade di accessi (è difficile contingentare tutti gli ingressi all'area fiera, decisamente vasta) e che, ogni anno, richiama nel concentrico del paese migliaia di persone.

Stop forzato, dunque, per la grande vetrina delle peculiarità del territorio.

Se ne parlerà nell'autunno 2021.