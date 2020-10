Domenica 18 ottobre torna la Fiero de Son Martin a La Vilo di Casteldelfino, con la rinomata esposizione dei Cavalli Merens

Un appuntamento, quello della Fiero de Son Martin a La Vilo, che non si vuole dimenticare, ma anzi, si vuol portare a conoscenza di sempre più persone, perché rappresenta la storia della cultura e dell’economia valligiana ancor oggi radicata e fiorente.



La Fiero de Son Martin a La Vilo avrà come protagonisti, come ogni anno, gli splendidi esemplari del cavallo Merens che troverete esposti al Villaggio Cavalli Merens a cura dell'Associazione Allevatori Cavallo di Merens e grazie all’ organizzazione, sempre perfetta ed entusiasta del Comune di Casteldelfino e del Gruppo Allevatori di Casteldelfino.



In contemporanea si svolgerà l'esposizione Mostra Mercato Animali della Bassa Corte, a cura di GAAP, nella struttura coperta Casermette e, per l'orgoglio degli allevatori, quella di bovini, ovini e caprini in tutte le loro variegate sfumature di razza e colori, presso i Prati di Mion.



Sempre in località Pion de Mion la fiera enogastronomica e l’area ristorazione. E per le vie del paese il mercato fieristico tradizionale.



Il programma è il seguente:



Domenica 18 ottobre, alle ore 9 si svolgerà l'apertura Fiera la cui inaugurazione inizierà alle ore 10 poi, alle ore 11, presso il salone Casermette il tanto atteso convegno semiserio, dal titolo: Le Grande Coq du Visu - Fantasia ed opportunità.



Dalle ore 14 niente potrà fermare l’inizio delle musiche e danze a cura dei giovani di Casteldelfino ed alle ore 15,30 si svolgerà l'estrazione biglietti Lotteria.



Alle 19 la chiusura della Fiera



Durante tutto l’evento potrete assistere ad esibizioni itineranti di Fabrizio Talmon con il suo cavallo e, al Villaggio Merens, non mancherà di stupirvi il Maniscalco, con la freeatura dal vivo secondo Andrea Pomo.



Vi aspettiamo numerosi per vivere un’esperienza unica in uno dei borghi più belli e vivi della magnifica Valle Varaita!



Nel rispetto della normativa COVID19 attuale la visita in fiera prevede tassativamente obbligatorio l'uso della mascherina.