Nel 2017 era stato denunciato per un furto in casa: assolto l'omicida di Anna Piccato

Si è svolto in mattinata un altro procedimento a carico dell’ergastolano Daniele Ermanno Bianco, che questa volta lo vedeva imputato per un furto avvenuto a novembre 2017 in una villetta di Barge, il cui proprietario non risiedeva in loco.

Avvertito dai vicini di casa, la vittima, assente da una ventina di giorni, una volta giunta sul posto, aveva potuto verificare che la porta dell’ingresso posteriore dell’abitazione era stata forzata.

Nel presentare denuncia la parte civile aveva allegato il filmato della telecamera di sorveglianza posizionate nei pressi della casa, dalla cui visione era stato possibile riconoscere Bianco Daniele Ermanno che, la mattina del 21 novembre 2017 alle ore 9, indossava un cappellino e una felpa di colore scuro.

Avendo dei precedenti penali per crimini analoghi, era stata autorizzata una perquisizione, che aveva però esito negativo.

Il filmato in seguito è andato perduto a causa dell’aggiornamento dei server ma uno dei carabinieri che avevano seguito l'indagine, in tribunale ha riferito che dalla visione del video non si era vista la scena dell’effrazione con eventuali strumenti di scasso, ma solo Bianco armeggiare dalla parte anteriore della casa, mentre il furto era avvenuto nella parte posteriore, dove le telecamere erano lo stesso presenti.

“Se fosse stato l’imputato a commettere il furto - ha concluso la difesa - sarebbe stato inquadrato dal sistema di controllo presente altresì sulla parte posteriore della casa”.

Alla luce di questi elementi, è stata pronunciata una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.