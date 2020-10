Mondovì: terminato il progetto "Impronte d'estate" rivolto ai ragazzi tra i 6 e i 16 anni

È terminato con successo il progetto IMPRONTE D’ESTATE, un’iniziativa gratuita per l’estate a Mondovì rivolta ai bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni promossa dalla Cooperativa Caracol in collaborazione con il Comune di Mondovì, il CSSM, le Associazioni l’Albero del Macramè, MondoQui, la Cooperativa Franco Centro realizzata grazie al contributo della Fondazione CRC (Bando Di Nuovo Insieme).

La composizione del partenariato e l’integrazione delle competenze che sono state messe in gioco hanno espresso la volontà del territorio di agire in una prospettiva di comunità in cui poter favorire l’inclusione sociale ed educativa dei ragazzi coinvolti nelle attività che si sono potuti sentire accolti, trovando occasioni creative per sperimentarsi oltre che spazi e modi per esprimere e condividere le proprie emozioni e i vissuti legati al tempo di emergenza.

Le attività proposte sono state ad accesso completamente gratuito per i partecipanti e hanno previsto tre azioni principali:

1) IMPRONTE DI VIAGGIO

14 appuntamenti out-door gratuiti in Cascina Macramè negli spazi messi a disposizione dall’Associazione “L’albero del Macramè” in cui hanno potuto sperimentare due tipologie di attività:

· Circo e Natura: esperienze improntate sui cinque sensi nel bosco didattico, laboratorio di equilibrismo con sfera di equilibrio, filo teso, laboratorio di giocoleria con piatti cinesi e laboratorio di teatro comico del Clown.

· Il Mondo di Pietra: esperienze nel bosco didattico, clan primitivi, pittura su pelle di daino.

2) IMPRONTE CREATIVE

13 laboratori tematici gratuiti differenziati per fasce d’età e rivolti a gruppi di bambini e ragazzi composti nel rispetto delle normative, realizzati nei pomeriggi estivi in apposite aree verdi della città di Mondovì individuate in collaborazione con l’amministrazione comunale.

3) IMPRONTE DI SCUOLA

Appuntamenti di due ore a cadenza settimanale da luglio a inizio settembre con attività di aiuto compiti, gruppi di studio e recupero scolare, laboratorio di italiano con letture e giochi per bambini e ragazzi. Gli iscritti sono stati divisi in piccoli gruppi per fasce di età secondo la frequenza scolare. A quest’azione ha collaborato il CFP Cebano Monregalese mettendo a disposizione laboratori del progetto Città dei Talenti.

L’attività̀ è stata curata dagli operatori e volontari dell’Associazione MondoQui e realizzata presso i locali del Caffè Sociale messi a disposizione dalla Cooperativa Franco Centro.

Link al video integrale:

https://www.youtube.com/watch?v=w3aAy5mTB1k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1VTpft0SmTb8l-2eft7d8li0nAQjQhsiRCqpRrJNtt6__OGMjhhQjuFT4

Link al trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=kp124vrdCwo