TIMEOUT, il punto sul Campionato di Serie A2 di volley femminile – gir. Ovest: La Lpm Bam Mondovì costringe la capolista Roma al primo passo falso! Pinerolo cade a Sassuolo…e domani si torna in campo

Nell’ultimo weekend si è giocata la quarta giornata del Campionato di Serie A2 di Volley Femminile. Nel girone Ovest si è registrata la prima sconfitta della capolista Acqua & Sapone Roma. A infliggere il primo stop alla squadra capitolina è stata la Lpm Bam Mondovì.

Le ragazze di Davide Delmati hanno messo in campo una grinta e una determinazione di livello impressionante; Muro monregalese solido, ottima fase di ricezione e attacco poderoso, dove spiccano i 27 punti di Veronica Taborelli. Vulnerabile, invece, la difesa laziale, mentre le “cecchine” giallorosse sono apparse con le polveri bagnate.

E’ salito al secondo posto in classifica il Sassuolo, che in casa ha travolto il Pinerolo con un secco 3-0. Il “ko” rifilato dalle “Emiliane” alla squadra di Marchiaro non concede appelli al team ospite, dove solo la Akrari è apparsa all’altezza della situazione. La Sigel Marsala ha superato il Cus Torino al tie-break.

Le siciliane, trascinate dai colpi della statunitense Mc Call-Ginnis (30 punti e una percentuale in attacco del 51%), si sono portate sul 2-0, per poi subire il ritorno delle torinesi, brave a portare il match al 5° set. Il tie-break, infine, ha sorriso alla Sigel, che grazie a questo successo si è isolata al terzo posto in classifica.

Senza storia la gara tra Busto Arsizio e Montale (3-0), con le ospiti che solo nel terzo set danno del filo da torcere alle padrone di casa. Le emiliane di Tamburello restano ancora a secco di punti. Non si è giocata, infine, Olbia-Club Italia Crai, rinviata al 21 ottobre per gli impegni della Nazionale Under17.

Domani, intanto, si torna già in campo con le gare della quinta giornata. La Lpm Bam Mondovì è attesa da una trasferta delicata in casa di un Eurospin Pinerolo in cerca di riscatto. Ancora una trasferta, invece, per la capolista Roma, che renderà visita al Cus Torino. Ecco il quadro completo con i risultati dell’ultimo turno, la classifica aggiornata e il programma della 5^ giornata:

I risultati della 4^ giornata – Gir. Ovest

Sigel Marsala Cus Torino 3-2 Hermaea Olbia Club Italia Crai Rinv. W. Sassuolo E. Pinerolo 3-0 Lpm Bam Mondovì A&S Roma 3-1 F. Busto Arsizio E. Montale 3-0

La classifica

1 A. & S. Roma 9 2 W. Sassuolo 8 3 Sigel Marsala 7 4 Lpm Bam Mondovì* 6 5 F. Busto Arsizio 6 6 Cus Torino 6 7 Eur. Pinerolo 5 8 Club Italia Crai ** 4 9 Hermaea Olbia * 3 10 E. Montale 0

*gare da recuperare

Il programma della 5^ Giornata (14/10/2020)