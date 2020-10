Ultima settimana di riprese in valle Stura per "La casa di campagna" di Marco Ottavio Graziano

Si concluderanno entro questa settimana le riprese del cortometraggio "La casa di campagna" del regista milanese Marco Ottavio Graziano: “Gireremo per l’ultima volta in location, nella splendida e suggestiva casa che ha ospitato la nostra storia, e lo ha fatto nel migliore dei modi”, racconta il regista.

“Tornerò a indossare i panni di Giulio, un vivace ventenne che decide di riaprire la storica casa di famiglia per trascorrere un po’ di tempo in assoluta solitudine. Una sorta di quarantena che si autoimpone per cercare se stesso tra le pagine della sua famiglia che lì sembrano scritte ovunque”, spiega Andrea, al suo esordio come attore sul set di questo film, tra i primi realizzati interamente con un iPhone