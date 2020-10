Volley femminile A1 - La Bosca S.Bernardo Cuneo prepara il derby di Novara, Signorile: "In campo per dare il massimo"

Il primo turno infrasettimanale della stagione riserva alla Bosca S.Bernardo Cuneo un impegno stimolante: mercoledì 14 alle ore 20.30 (diretta a pagamento su www.lvftv.com) le gatte affronteranno in trasferta l’Igor Gorgonzola Novara.

Nella quarta giornata entrambe le formazioni sono scese in campo sabato 10: per le cuneesi è arrivato un sudato e prezioso successo da due punti nell’altro derby piemontese, quello con Chieri, mentre le igorine sono tornate da Monza senza punti.

La Bosca S.Bernardo Cuneo si presenta al confronto del Pala Igor Gorgonzola consapevole di dover continuare un processo di crescita ancora in fase iniziale e desiderosa di mostrare ancora quella coralità e quella voglia di lottare su ogni pallone che sono state le chiavi del positivo avvio di stagione. Espugnare il campo di Novara per la prima volta nella storia cuneese non sarà un’impresa semplice, perché le biancorosse si troveranno di fronte una squadra che vorrà riscattare immediatamente la prima sconfitta in campionato, arrivata dopo le convincenti vittorie ai danni di Bergamo e Chieri.

Tra i tanti duelli a distanza spiccano quello tra Hancock e Signorile, le due palleggiatrici più prolifiche del campionato con 14 e 10 punti a referto, e tra Sansonna e Zannoni in seconda linea. Candi, Signorile, Zannoni e Bici sono le quattro ex del confronto.

L’Igor Gorgonzola Novara ha avuto la meglio in cinque delle sei partite disputatesi finora tra le due squadre.

«Novara è una squadra costruita per vincere, ma come ogni volta noi mercoledì scenderemo in campo per dare il massimo – dichiara la palleggiatrice della Bosca S.Bernardo Cuneo Noemi Signorile, una delle quattro ex del confronto. – Serviranno carattere, determinazione e pazienza nei momenti di difficoltà. Sarà bello ed emozionante tornare a Novara, dove ho vissuto due anni importanti della mia carriera vincendo una Coppa Italia e sfiorando uno scudetto».

INSIEME SIAMO GRANDA, APERTE LE DONAZIONI SU GOFUNDME

Il derby con Chieri è stato anche il palcoscenico ideale per presentare al pubblico l'iniziativa Insieme siamo Granda, lanciata da Cuneo Granda Volley a supporto delle zone colpite dall'alluvione dello scorso 2 ottobre. Sabato 10 le gatte hanno effettuato il riscaldamento con una maglia creata per l'occasione, che è stata consegnata anche ai commentatori Rai Marco Fantasia e Giulia Pisani dal responsabile marketing e comunicazione Paolo Cornero. Le maglie verranno autografate e andranno ai quindici benefattori più generosi che sosterranno la causa attraverso una donazione sulla piattaforma GoFundMe. Tutto il ricavato verrà devoluto alle realtà della Provincia Granda maggiormente colpite, vale a dire le valli Tanaro e Vermenagna.