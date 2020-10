Volley maschile: Villanova VBC Mondovì, diramati i calendari di Serie C e Serie D

La Fipav Regionale ha poi provveduto a diramare i calendari di Serie C e Serie D.

In serie C il Villanova/VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e Loris Ferrero farà il proprio esordio sabato 7 novembre alle ore 20.45 a Villar Perosa contro il Val Chisone, quindi sabato 14 Novembre esordio casalingo al Pala Tomatis di Villanova Mondovì alle ore 20.30 contro il Fenera Chieri. Sabato 21 trasferta ad Asti, il 28 gara casalinga contro il Lasalliano Torino, il 5 dicembre trasferta a Torino contro il Parella, il 12 dicembre arriva a Villanova l’ Artivolley ed il 19 dicembre trasferta a Cuneo per l’ ultimo impegno del 2020. Dopo la consueta pausa per le festività natalizie e di fine anno i monregalesi giocheranno sabato 9 gennaio ad Alba, quindi il 16 al Pala Tomatis arriva il Racconigi, poi il 23 trasferta a Chieri contro il Nuncas Chieri ed infine ultima d’ andata il 30 gennaio a Villanova contro il Savigliano. Il girone di ritorno inizierà sabato 13 febbraio e terminerà sabato 1 maggio 2021.

In serie D il Villanova/VBC Mondovì allenato da Mario Turco e Sara Durando farà il proprio esordio sabato 14 novembre alle ore 18 a S. Mauro Torinese contro il S. Mauro, quindi sabato 21 esordio casalingo al PalaTomatis di Villanova Mondovì alle ore 17.30 contro il Santhià. Domenica 29 Novembre trasferta a Beinasco contro il La Bussola, il 5 Dicembre gara casalinga contro il Chisola, quindi il 12 dicembre trasferta ad Alessandria per l’ ultimo impegno del 2020. Dopo la consueta pausa per le festività natalizie e di fine anno i monregalesi ospiteranno sabato 9 gennaio l’ Acqui Terme, quindi domenica 17 trasferta a Torino contro il Reba, poi il 23 al Pala Tomatis arriva il Lasalliano Torino ed infine ultima d’ andata il 30 gennaio a Torino contro la Pallavolo Torino. Il girone di ritorno inizierà sabato 13 febbraio e terminerà sabato 1 maggio 2021.