A Ceresole d'Alba, un albero per ogni nuovo nato nel 2019 davanti al Municipio

Domenica 25 ottobre il comune di Ceresole propone la Giornata degli Alberi.

Alle 9.30 davanti al Municipio sarà piantato un albero per ogni nuovo nato nel 2019.

Al termine le famiglie dei piccoli visiteranno il muBATT “Museo della Battaglia di Ceresole d’Alba” del 1544

Si ricorda che il muBATT è aperto gratuitamente ogni ultima domenica del mese.

A seguire la distribuzione gratuita di piantine in piazza Don Cordero.

Per tutta la mattinata verranno distribuite gratuitamente ai Ceresolesi piantine di Acero, Ibisco, Liquidambar, Pino, Lavanda e Carpino provenienti dal Vivaio della Regione Piemonte

La Giornata dell’Albero prosegue anche al Mubatt: per tutta la giornata sarà regalata una piantina ad ogni visitatore.