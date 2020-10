A Dronero il vaccino antinfluenzale per gli over 65 si farà nella palestra Baretti

Tre postazioni che garantiranno alle persone la massima sicurezza e il rispetto delle norme anti contagio Covid-19. La cittadina ai piedi della Valle Maira si prepara per il 2 novembre.

Lo scorso giovedì 8 ottobre, il sindaco di Dronero Livio Acchiardi ha convocato in riunione gli esperti sanitari in vista del 2 novembre, data d’inizio delle due settimane previste e che saranno dedicate al servizio di vaccinazione antinfluenzale per le persone over65 e quanti per condizioni di rischio ne hanno diritto.

Spiega il primo cittadino: “Non si tratta soltanto di garantire un servizio ai cittadini, ma di assicurarsi di farlo in modo da poter loro garantire la totale sicurezza a fronte della delicata situazione che stiamo vivendo”.

Come sede è stata per questo scelta la Palestra Baretti, un luogo ampio dove riuscire senza difficoltà a mantenere la distanza di sicurezza ed attuare tutte le precauzioni necessarie nel rispetto delle norme anti contagio Covid-19. Nella palestra saranno possibili ben 3 postazioni, ma si è pensato anche ad una postazione a Villar ed una a Roccabruna.

Nei prossimi giorni verranno comunicati i dettagli utili riguardo al servizio offerto. Presenti alla riunione anche il Capogruppo della Protezione Civile, Fabrizio Meinero, ed Presidente Croce Rossa Stefano Settembrini di san Martino Pastor.