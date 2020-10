A Frabosa Sotta il primo appuntamento del Forum Giovanile Comunale

Il progetto, seguito dal consigliere Giulia Lanza e dall'Assessore Erica Basso, ha come primo step, come già anticipato, la creazione di nuovo gruppo che abbia la possibilità di dialogo e di crescita nella propria comunità e che si interfacci con consapevolezza ad altre associazioni presenti in tutto il territorio comunale e provinciale, che dia la possibilità ad esperienze performanti anche in un'ottica lavorativa come ad esempio i progetti Youth Workers a livello europeo, che alcuni ragazzi, nel precedente mandato, hanno avuto modo di poter affrontare.