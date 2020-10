Anionc Bra: la delegazione pronta a partire con nuovi progetti in cantiere

"Purtroppo il 2020 è stato un anno caratterizzato da forti disagi per la popolazione limitando in modo significativo ogni tipo di azione compresa l'attività del nostro gruppo" - dice il Presidente ANIOC Stefano Milanesio che aggiunge - "Tante le idee nel cassetto che vorremmo ben concretizzare non appena l'emergenza sanitaria sarà rientrata. Dovremo rinnovare i quadri dirigenti con regolari elezioni e in questa occasione mi corre l'obbligo di ringraziare l'intero direttivo in particolare il Vice Presidente Luigi Purcaro, Il Segretario Giacomo Berrino, il Tesoriere Giacomo Pirra e l'Addetto Stampa Fabio Balio che hanno lavorato e si sono impegnati per attuare le indicazioni statutarie che fanno dell'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche, un fiore all'occhiello della nostra bella città di Bra. E' nostra viva speranza che la situazione vada a migliorare permettendo di attuare i progetti che abbiamo in cantiere e che auspichiamo di poter realizzare quanto prima a favore dei tanti nostri iscritti e della comunità braidese".