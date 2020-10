Fossano: eletto il nuovo direttivo dell’A.P.S Melograno

Individuate le cariche dell’A.P.S Melograno, l’associazione fossanese che ha il compito di promuovere e realizzare scambi culturali con altre comunità che hanno sede in ambiti locali, regionali, nazionali e internazionali.



Tra le attività che vengono effettuate vi sono: il sostegno alle amministrazioni locali nella realizzazione di gemellaggi e progetti di cooperazione nazionale e internazionale, con comunità locali, enti e organizzazioni disponibili a tali iniziative.



Le nuove cariche individuate vedono impegnate le seguenti persone:



Biagio Barbero - Presidente



Elisa Giaccardi - Vice Presidente



Luca Bosio - Segretario



Mariella Gagna - Tesoriere



Ester Bergese, Margherita Testa e Anna Maria Brondino - consiglieri .



Il nuovo direttivo intende ricominciare al più presto l'attività associativa e riprendere i rapporti con le città gemellate e con quelle realtà con le quali sono stati sottoscritti protocolli di reciprocità, compatibilmente con le restrizioni imposte con l'emergenza sanitaria da Covid-19.



Il direttivo uscente ringrazia tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere nell’associazione e si sono prestati a collaborare alle varie iniziative, nella speranza che continuino a supportarla ed a portare la loro collaborazione. Si augura inoltre buon lavoro a tutti i nuovi consiglieri.



Analogo ringraziamento lo porge il nuovo direttivo ai consiglieri uscenti che in parte sono stati rieletti con l'inserimento di alcune giovani volonterose e preparate che costituiranno il futuro dell’associazione.



“Ringrazio il direttivo uscente per il lavoro svolto in passo - commenta il neo presidente Biagio Barbero - e auguro che sotto la mia guida il Melograno possa proseguire in questa direzione. Faccio anche un augurio di buon lavoro a tutti i nuovi membri dell'associazione”.



“Mi congratulo con il presidente e con tutti i componenti del nuovo direttivo - commenta l’assessore ai gemellaggi e alla cultura Ivana Tolardo - a cui porgo gli auguri di buon lavoro. In questo primo anno di amministrazione abbiamo collaborato molto con l'associazione Melograno per tutti gli interscambi culturali da loro organizzati.



Si è creata un'ottima sintonia, per cui il nostro supporto e la nostra disponibilità continuerà per quanto concerne i progetti che verranno realizzati. Sono molto contenta che sia stata eletta come vicepresidente la giovanissima Elisa Giaccardi che ha già dimostrato di essere fondamentale soprattutto per il coinvolgimento del mondo giovanile”



Sono allo studio, oltre la ripresa dei contatti con le città gemellate e partner con progetti di reciprocità, alcune nuove iniziative tra cui una mostra fotografica dal titolo "Fossano tra passato e presente (ieri e oggi), un concorso nazionale di poesia a tema (emigrazione e/o il viaggio) e, Covid-19 permettendo, gite alla scoperta del territorio e molto altro che verranno spiegati nei dettagli mano a mano.