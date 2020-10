Fossano: l’ex area Fomb acquistata da Viglietta Guido

Dopo 20 anni, l’ex area Fomb ha un nuovo proprietario: Guido Viglietta. L’azienda, leader nel commercio della ferramentistica all’ingrosso, ha deciso di dare nuova vita a 152mila mq che giacevano in stato di abbandono.

Successivamente al fallimento del 2000 da parte delle Fonderie Bongioanni, l’area divenne un relitto industriale. Per tale ragione l’acquisizione rappresenta una notizia di portata epocale per tutta la città.



Dal 2011 al 2017 diverse le manifestazioni di interesse e le aste, tutte andate deserte, con un ribasso da 10 a 5,2 milioni di euro.



La conferma ufficiale, alle voci che circolavano da qualche mese, è arrivata dal commissario straordinario del Gruppo Bongioanni Enrico Stasi. Il prezzo di vendita stabilito è di 2,3 milioni di euro. Somma che andrà a coprire parte della procedura fallimentare attualmente in atto con oltre 5.000 creditori insinuati.



”nell’attuale sede di via del Santuario - commenta il titolare Stefano Viglietta - siamo ormai allo stretto e, non abbiamo margini di ampliamento vista la presenza della tangenziale e della ferrovia. Questo investimento è stato fatto con lo scopo di continuare a sviluppare l’azienda nei prossimi anni”.



L’intervento non sarà istantaneo, per vedere l’effettiva ripartenza dell’area, ci vorrà tempo.



Un’azienda importante che crede in Fossano e nell’amministrazione guidata da Dario Tallone. Proprio il primo cittadino fossanese ha incontrato nei giorni scorsi, insieme al senatore Giorgio Maria Bergesio, i titolari Stefano e Guido Viglietta che hanno illustrato loro il nuovo ambizioso progetto aziendale pronto a dare rilancio all’economia cittadina.



“Accogliamo sempre con piacere chi ha il coraggio di mettersi in gioco per il bene della città - riferisce in una nota il comune - cosa ancor più difficile in un periodo come questo. Un ringraziamento va a chi crea occupazione investendo nella nostra città, come abbiamo sottolineato ai sigonori Viglietta la disponibilità al dialogo e alla collaborazione è massima”.

Un nuovo importante traguardo per la città dopo l'acquisto dell'area ex Michelin a Cussanio avvenuto ad inizio giugno da parte della cuneese Lannutti, azienda leader del trasporto su gomma in Europa.