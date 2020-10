Il contagio nelle elementari e medie: ad Alba sono tre le classi in attesa di tampone

Mentre nelle superiori cittadine la contabilità delle classi finite in isolamento fiduciario per la positività di docenti, personale tecnico e allievi ha ormai toccato la quasi totalità degli istituti, la situazione pare almeno numericamente meno preoccupante sul fronte della scuole dell'infanzia, primaria e secondarie di primo grado.



"In questo momento in isolamento e in attesa di tampone abbiamo due classi della Media 'Macrino' e una della Primaria 'Montessori'", spiega l’assessore comunale Elisa Boschiazzo, che dopo avere intensamente lavorato nei mesi estivi per supportare i quattro comprensivi cittadini nelle azioni necessarie a consentire una riapertura in sicurezza delle loro aule, da giorni è tornata in quotidiano contatto coi presidi per aiutarli a fronteggiare la nuova emergenza che, ad appena un mese dalla ripartenza delle lezioni in presenza, sembra aver investito il mondo della scuola.



"Purtroppo – continua Boschiazzo – questa seconda ondata è arrivata, concretizzando in questo senso le previsioni della vigilia meno ottimistiche e creando comprensibile apprensione, confusione quando non anche sconforto da parte delle famiglie. Come Comune siamo al fianco delle scuole nell’offrire loro un supporto anche nelle azioni e comunicazioni da dare loro".



In quest’ottica si inserisce l’incontro che lo stesso assessore, insieme al sindaco Carlo Bo, terrà domani coi vertici dell’Asl Cn2. Un confronto utile a fare un punto generale della situazione, ma anche ad avere dalle autorità sanitaria precise indicazioni operative sulle azioni da seguire nel caso in cui gli episodi di contagi dovessero proseguire e interessare altri plessi. Indicazioni che l’Amministrazione condividerà poi con gli stessi dirigenti scolastici in un nuovo incontro con loro.



"Questo – conclude l’assessore – anche per poter dare corretti riscontri alle famiglie, alle quali rivolgo un forte invito a comprendere la situazione. Le scuole stanno facendo attenzioni disperate per poter assicurare il regolare svolgimento delle lezioni e mantenere le lezioni in presenza. Noi siamo al loro fianco per supportarle in questa non facile impresa".