Claudio Bramardi nominato nuovo presidente dell'Associazione Ente Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo

Claudio Bramardi, ingegnere cinquantasettenne borgarino, già Consigliere comunale e ViceSindaco di Borgo San Dalmazzo tra il 1998 ed il 2002, è il nuovo Presidente dell’Associazione Ente Fiera Fredda della Lumaca di Borgo San Dalmazzo.



La nomina ha avuto luogo martedì 13 ottobre nel corso dell’Assemblea dei Soci composta dal Sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian Paolo Beretta, da Fabrizio Buffa - Presidente dell’Associazione Innovarsi - e da Fabrizio Massa per l’Associazione ABC DOC.



Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Ente Fiera Fredda risulta ora composto da: Claudio Bramardi Presidente, Fabrizio Buffa Vice Presidente, Fabrizio Massa, Ida Oliva e Andrea Lovecchio.



A margine della riunione è trapelato che prossimamente entreranno a far parte dell’Associazione altre Associazioni di categoria, a testimonianza che vi è interesse per l’Ente Fiera con il fine di ottenere maggiori sinergie e supporti tra i vari enti nell’esclusivo bene della comunità.



“Esprimo soddisfazione e compiacimento per il nuovo Presidente dell’Ente fiera Claudio Bramardi. Stimato professionista ed ex vicesindaco, Claudio è molto conosciuto in città. Sono convinto che saprà svolgere bene e con maestria il suo ruolo nell’interesse della comunità. A nome di tutta l’Amministrazione auguro al Presidente ed a tutto l’Ente Fiera un ottimo e proficuo lavoro”. Ha dichiarato il Sindaco Beretta.



Altrettanto cordiale è stato il benvenuto da parte del Vice Presidente dell’Associazione Ente Fiera Fredda Fabrizio Buffa: “A nome mio personale e di tutto l’Ente Fiera do il benvenuto al neo presidente Claudio Bramardi, con il quale sono certo si porterà avanti il grande lavoro fatto in questi anni. Stiamo vivendo mesi difficili che speriamo lascino presto il posto ad una ritrovata maggiore serenità, nelle persone e nelle iniziative e lo ringrazio per l’impegno e la passione che come noi tutti vorrà mettere in questa comune esperienza”.