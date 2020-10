Savigliano: il cartello è vecchio, il parcheggio costa di più

Parchimetro che segna la tariffa sbagliata a Savigliano? No è il cartello a essere non più aggiornato.

La segnalazione era stata sollevata dopo il post su Facebook di un cittadino che ieri sera di ritorno dalle commissioni in centro ha notato la differenza tra l’importo segnato sullo scontrino del parchimetro di via Sant’Andrea (1 euro per un’ora di sosta dalle 17.42 alle 18.42) e quella segnata sul cartello in piazza Santarosa, 0,90 centesimi all’ora. Immediata la segnalazione del sindaco alla Polizia Comunale che conferma la tariffa minima indicata dal parchimetro come quella corretta, un euro all’ora, come nel resto del centro città a partire dal 1° gennaio 2020, tuttavia ammette l’errore sulla cartellonista.

“Abbiamo segnalato alla ditta l’errore e sollecitato per la rimozione della cifra scorretta - spiega il comandante Rocco Martini -. Mi hanno confermato che interverranno al più presto”.

La segnaletica in questione però potrebbe non essere l’unica: “Faremo un controllo tutti, intanto mi hanno dato conferma che la ditta si è impegnata entro venerdì a intervenire dove necessario” conferma perciò l’assessore Michele Lovera.