Alba, finisce fuori strada nel furgone in fiamme: prontezza di spirito salva un 79enne

Finito nel fosso a lato strada dopo aver visto le fiamme sprigionarsi dal motore del suo Fiat Doblò, è riuscito miracolosamente a mettersi in salvo rimediando solo superficiali bruciature.



E’ la brutta avventura occorsa nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 13 ottobre, a un 79enne residente a Sommariva Perno, che a bordo del suo furgone stava procedendo lungo strada Osteria, nella zona di Mussotto, al confine col territorio di Guarene.



All’improvviso l’incendio e la conseguente uscita di strada. Imprevisti al quale il pensionato ha saputo far fronte con grande prontezza, riuscendo a guadagnare l’uscita dal veicolo in pochi istanti.



In suo soccorso sono prontamente giunti due equipaggi della Polizia Municipale di Alba, subito raggiunti da altrettante squadre dei Vigili del Fuoco e da un’ambulanza del 118.



Gli agenti della Municipale hanno prestato i primi soccorsi all’uomo, poi consegnato alle cure del 118 e quindi raggiunto dai familiari, e provveduto a chiudere la strada, rimasta interdetta alla circolazione per circa un’ora e mezza anche per la vicinanza con un allacciamento del metano.



Distrutto il mezzo, lievi danni si sono registrati a una vicina cancellata e al manto stradale rovinato dal calore sprigionatosi dal veicolo.