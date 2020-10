L’arredo aziendale è su Castellani Shop, dall'ufficio all'industria

Sicurezza, facilità d'utilizzo, customer care e performance tecniche sono alcuni dei criteri adottati da Corriere della Sera e Statista per “Le Stelle dell'e-commerce 2020/2021”. La classifica delle 500 eccellenze italiane del commercio digitale in cui Castellani Shop primeggia nella sezione “Forniture per ufficio”. Molto più di un e-commerce. Lo store è il negozio online di Castellani Srl, azienda toscana attiva da oltre 60 anni nella produzione di arredi aziendali per industria, ufficio e negozio.

Un'attestazione di qualità che il negozio digitale ha ottenuto dopo un altro prestigioso riconoscimento: l'iscrizione nella top 5 degli e-commerce di “Forniture Industriali” redatta dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), nell'ambito della classifica dei migliori e-commerce d’Italia 2020/2021.

Arredi aziendali personalizzabili con spedizione in tutta Europa

Cosa contraddistingue la proposta di Castellani Shop? Un catalogo composto da migliaia di arredi aziendali completamente Made in Italy e una costante attenzione al cliente. Ci sono armadi spogliatoio e di sicurezza, banchi da lavoro, scrivanie operative e direzionali, sedie ergonomiche e poltrone da ufficio. E poi arredi per reception e sala riunione, vetrine espositive, banconi negozio e molto altro ancora.

Tantissime le alternative. Chi è alla ricerca di un armadietto inox o metallico per la zona spogliatoio, ad esempio, può scegliere tra modelli con anta a tutta lunghezza, salvaspazio, armadi casellario ecc. Decine di soluzioni per adattarsi ad ogni genere di ambiente professionale.

Ciascun articolo viene realizzato all'interno delle strutture aziendali, nel rispetto di regolamenti e norme relative a sicurezza e qualità. L'obiettivo è garantire al cliente prodotti durevoli e funzionali, in grado di accompagnarlo per anni nella sua attività lavorativa.

La personalizzazione è un altro elemento centrale dell'offerta. È seguendo questo approccio che Castellani Shop ha introdotto il servizio di progettazione degli ambienti, con soluzioni innovative realizzate dai designer dell’Ufficio Tecnico interno.

Tanti anche gli arredi personalizzabili: scaffalature per negozio e magazzino, arredi per uffici e attività commerciali, con diverse opzioni sia quanto a stile che finiture. E per qualsiasi dubbio c’è il servizio di assistenza, disponibile via telefono, e-mail, chat online e form di contatto. Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 16:30.