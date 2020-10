Terziario Donna Confcommercio, Aurelia della Torre confermata presidente regionale

Nei giorni scorsi si è riunito “in video” il Consiglio direttivo di Terziario Donna Confcommercio Piemonte, costituito dalle Presidenti dei Gruppi Terziario Donna delle Ascom provinciali della Regione (Alto Piemonte, Vercelli, Cuneo, Torino, Alba, Asti, Alessandria), con Aurelia Della Torre, presidente uscente, a rappresentare la provincia di Cuneo.

Nella sua introduzione, la Della Torre ha illustrato alle colleghe on line l’attività svolta fin dalla nascita dell’organizzazione, nei primi anni 2000, i convegni e seminari e corsi di formazione, i progetti realizzati con la Regione Piemonte.

Il Consiglio chiamato ad esprimersi sulla propria guida ha confermato la fiducia ad Aurelia Della Torre che guiderà Terziario Donna Confcommercio Piemonte per il prossimo quinquennio.

“Ringrazio – interviene la neo eletta Aurelia Della Torre – per la fiducia accordatami; in Piemonte il Terziario Donna da anni è una vera e propria palestra per successivi incarichi di responsabilità”.

“Grazie al lavoro di Terziario Donna Piemonte – precisa la Della Torre – con gli Assessori e Dirigenti della Regione Piemonte, per anni Confcommercio Piemonte è stato capofila di tutte le Associazioni imprenditoriali del Piemonte su progetti sull’imprenditoria femminile (L. 215/92); negli ultimi anni le risorse della Regione Piemonte sono state azzerate, però ancora oggi si raccolgono i frutti di quanto seminato all’epoca; la collaborazione di Confcommercio con la dott.ssa Barreca è continuata e continua su altri filoni (microcredito, creazione di impresa, sportelli MIP Mettersi in proprio, Elenco regionale soggetti che erogano servizi alle imprese).

“Esprimo – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – le mie più sincere felicitazioni alla cara amica Aurelia Della Torre per questo importante incarico che, sono sicuro, continuerà a portare avanti con dedizione e tenacia, come nel suo carattere e renderà protagonista il Piemonte nel panorama italiano dell’Imprenditoria Femminile”.