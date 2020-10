Trapianto dei capelli in Turchia: quali sono i costi?

Laureato nel 2002 e da allora diventato uno dei massimi esperti per quanto riguarda il trapianto di capelli, Il dottor Emrah Cinik gestisce oggi una delle più popolari cliniche in Turchia. Tra i suoi pazienti, ci sono stati e ci sono a tutt’oggi moltissimi italiani, che viaggiano fino alla Turchia per trovare una soluzione contro la calvizie.

La Turchia rappresenta una meta ambita per coloro che sono interessati a questo trattamento, grazie ai prezzi notevolmente bassi e alla qualità del lavoro svolto.

Se ti sei sempre chiesto perché il trapianto di capelli in Turchia conviene , la risposta è questa: costi bassi, livello molto alto; rapporto qualità-prezzo impareggiabile rispetto a qualsiasi altro paese, compresa l'Italia.

L'aspetto della qualità non è da sottovalutare: il fatto che i costi siano accessibili non vuol dire che l'intervento verrà eseguito in maniera superficiale e veloce come accade in altre cliniche, anzi al contrario!

Il dottor Emrah Cinik grazie al supporto e all'esperienza del suo staff garantisce risultati di alto livello. La sua bravura deriva soprattutto dagli studi approfonditi e dai molti anni di esperienza sul campo. Questo medico ha conquistato molti importanti traguardi, facendosi un nome, e adesso è uno dei più richiesti per la cura e i trattamenti che servono a contrastare efficacemente la perdita di peli e capelli.

Nella sua carriera ha ricevuto tanti riconoscimenti importanti: basti pensare al fatto che è uno dei membri della The International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS). Ma quali sono le tecniche che propone per il trapianto dei capelli? Vediamolo insieme!

Trapianto di capelli in Turchia: il costo rispetto al resto dell'Europa

Il costo della vita in Turchia rispetto al resto di Europa è più basso e questo permette di proporre prezzi convenienti rispetto agli altri paesi: non è un caso che ogni giorno molte persone si rivolgono alla clinica del dottor Cinik.

I costi in Europa per un trapianto di capelli possono oscillare tra i 6 i 17mila dollari mentre in Turchia il costo varia dai 1770 ai 4200 dollari. Il dott. Cinik propone il suo pacchetto all inclusive base a 2090,00€. Nel paese ci sono varie cliniche che si occupano del trapianto dei capelli ma rivolgersi a una poco affidabile sarebbe una cattiva idea e i risultati non sarebbero all'altezza delle aspettative.

Scegliere la clinica del dottor Cinik è garanzia di successo!

I vari trapianti e tecniche proposti nella clinica del Dottor Emrah Cinik

Questa clinica si distingue rispetto alla concorrenza per la ricchezza e la vastità delle opzioni offerte: infatti oltre al classico trapianto dei capelli ci si può sottoporre al trapianto delle sopracciglia e della barba! Forse non tutti sanno che molte persone hanno problemi perché presentano una scarsa crescita della barba e questo procura disagio.

Avere una barba folta e curata dona a un uomo fiducia e virilità ma a volte per motivi legati alla genetica o agli ormoni essa presenta problemi di scarsa densità. Affidandosi alla clinica del dottor Emrah Cinik si potrà risolvere il problema potendo usufruire di qualità e prezzi contenuti.

Per quanto riguarda le tecniche usate in questa clinica la scelta del dottor e dello staff sarà fatta in base alla densità dei capelli e alla parte calva del paziente: ogni persona viene analizzata in maniera accurata e personalizzata.

I metodi possono essere:

Tecnica FUE

Trapianto dei capelli con zaffiro

Metodo DHI

La prima tecnica è una delle più usate per le estrazioni: poco invasiva e non lascia cicatrici. Le altre prevedono due tecniche d’innesto diverse.

Vantaggi di scegliere la clinica del dottor Cinik