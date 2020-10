Chiusa Pesio: la festa del Re Marrone slitta al 2021

Nei giorni scorsi la Pro Loco Turismo in Valle Pesio e l’amministrazione comunale si sono incontrati più volte per organizzare quella che sarebbe dovuta essere la 23ª edizione della kermesse. L’intenzione dietro le quinte era quella di muoversi a piccoli passi, organizzando una castagnata e qualche momento di intrattenimento in linea con la situazione pandemica. Un evento ridotto e rivisto, ma portato comunque avanti, nell’ottica di non mancare l’importante appuntamento volto a valorizzare il Marrone di Chiusa di Pesio, vera e propria eccellenza agroalimentare.

“Il nuovo Dpcm prevede lo svolgimento di manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica. Ci siamo confrontati a lungo, ma siamo arrivati alla conclusione che questa modalità mal si concilia con il format, seppur rivisto, della Festa del Re Marrone”, spiegano unanime il sindaco Baudino e il presidente Bottasso. “E, alla luce della recrudescenza del virus, organizzare un appuntamento in questi giorni sembra quantomeno un azzardo. Più che un atto di coraggio, di scarsa responsabilità. Seppur a malincuore, dunque, diamo appuntamento all’affezionato pubblico al 2021, con la speranza di avere un motivo in più festeggiare”.