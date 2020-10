Riso di Bra e zafferano saluzzese in scena all'Open Baladin Cuneo per lo show cooking di Campagna Amica

La nuova stagione degli show cooking Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo si apre giovedì 15 ottobre con due prodotti di nicchia dell’agricoltura Made in Cuneo, il riso di Bra e lo zafferano prodotto nel Saluzzese, che verranno presentati direttamente dai produttori agricoli e cucinati in gustosi piatti da degustare.

Giovanni Allocco, titolare dell’omonima azienda agricola risicola a Bra, racconterà la storia curiosa della sua realtà imprenditoriale che valorizza un prodotto di qualità unico nella Provincia di Cuneo. “La nostra famiglia – spiega Giovanni – a metà degli anni ’90 allagò per la prima volta 15 ettari di proprietà della cascina in frazione Falchetto per produrre riso da seme, per poi passare dieci anni fa al riso da alimentazione. Oggi coltiviamo 50 ettari a riso nelle varietà Loto, Carnaroli e integrale. Non ci siamo fermati alla vendita del riso sottovuoto, ma abbiamo lanciato altri prodotti come le gallette di riso soffiato e i preparati per risotti”.

L’altro prodotto protagonista dello show cooking di giovedì sarà lo zafferano, che fiorisce proprio in queste settimane. I fiori si raccolgono a mano, all’alba, e subito dopo si estraggono i pistilli, essiccati a basse temperature per preservarne tutto il sapore e il profumo.

A raccontare le tante proprietà di questo prodotto sarà Mauro Bertola, titolare dell’omonima azienda agricola a Lagnasco: “La nostra è un’azienda a vocazione frutticola, com’è naturale che sia nel cuore del distretto della frutta più importante del Piemonte, ma negli anni abbiamo cercato di diversificare la produzione avviando anche la coltivazione dello zafferano. Il nostro ‘zafferano del Marchese’, il cui nome rimarca lo stretto legame con la storia del territorio lagnaschese, è una scommessa vinta che nasce dalla passione per questa spezia unita alle condizioni ottimali del terreno”.

Riso di Bra e zafferano del Marchese saranno le materie prime di stuzzicanti piatti realizzati sul momento in collaborazione con l’Istituto alberghiero di Dronero, da assaporare in abbinamento ad assaggi di birra Baladin, fra racconti di ricette e interessanti spunti da provare in cucina.

“Mettendo al centro i prodotti agricoli e le storie di chi li coltiva, i nostri show cooking offrono ai consumatori ottime opportunità di incontro e dialogo con i produttori e li sensibilizzano ad acquisti di qualità, legati al territorio e alla stagionalità” dichiara Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale di Coldiretti Campagna Amica.

Appuntamento, dunque, per giovedì 15 ottobre alle ore 18 all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito ma a numero chiuso: per partecipare è sufficiente prenotarsi presso Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it​