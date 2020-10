Secondo appuntamento ad Alba con Classica, I Concerti della domenica mattina

Domenica 18 ottobre secondo appuntamento con Classica, I Concerti della domenica mattina.



La violinista Daniela Carabellese accompagnata al pianoforte da Pietro Laera affronteranno due capolavori della letteratura per violino e pianoforte.

Si inizia con la Sonata n. 1 in re maggiore, che Ludwig van Beethoven scrisse nel 1798 e dedicò ad Antonio Salieri. Si tratta dunque di un lavoro legato alla prima maniera del genio di Bonn, la quale è particolarmente influenzata dagli stilemi classici che Mozart e Haydn avevano contribuito a fissare.



Siamo invece nel 1886 con la Sonata in la maggiore di César Franck, anche se probabilmente l'ispirazione melodica è precedente. Questa pagina costituisce un mirabile riassunto della maturità artistica del compositore francese, dove l'equilibrio formale incontra un'espressione lirica e sensuale, a tratti mistica.



L’ingresso ai concerti seguirà le normative vigenti e sarà garantito preferenzialmente su prevendita online o all’ingresso il giorno stesso. Vista la riduzione dei posti a sedere si consiglia vivamente la prenotazione dei posti.



Ingresso:



Abbonamento a 8 concerti: 24 euro.



Abbonamento a 8 concerti riservato agli Amici di Alba Music Festival (informazioni su www.albamusicfestival.com nella sezione apposita): 15 euro

Gli abbonamenti sono acquistabili on line (www.albamusicfestival.com) o all’ingresso dei concerti.



Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 12 euro

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 12 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni.



I concerti si tengono nella centralissima Chiesa di San Giuseppe, in Piazzetta San Giovanni Paolo II ad Alba, e sono realizzati in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe.



