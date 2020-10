Terzo appuntamento della rassegna "Buongiorno con" al Castello di Monticello d'Alba

Domenica 18 ottobre, all’interno della mostra di Ivano Piva "Outside-Inside. Dentro la Natura del Roero", il Castello di Monticello d’Alba - con il sostegno dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato - organizza il terzo appuntamento "Buongiorno con", le visite speciali e gli eventi collaterali alla mostra.



Alle ore 11,30 si potrà visitare la mostra Outside-Inside e, a seguire, conversando con Valerio Berruti si visi-terà l’opera monumentale Frammenti.



Il "Buongiorno con" si concluderà nella Foresteria Conti Roero con il pranzo Outside-Inside, a base di alcuni prodotti del territorio e oggetto della mostra.



Inaugurato il 5 aprile 2019, il complesso monumentale “Frammenti” è stato ideato e realizzato da Valerio Berruti per ricoprire il muro di contenimento sottostante al Castello di Monticello d’Alba con circa 100 bas-sorilievi in cemento armato e smalto alti 2 metri.



L’installazione, rivoluzionaria e sperimentale, è stata sostenuta dalla Fondazione CRC con la prima edizione del “Bando Distruzione”, iniziativa dedicata a promuovere il miglioramento del contesto urbano e paesaggi-stico della provincia di Cuneo attraverso azioni di demolizione, mitigazione ed eliminazione.



"Nel progetto ho pensato a qualcosa che potesse essere “d’istruzione” - dice Valerio Berruti -. Così, ho re-alizzato un’opera che ha a che fare con la land art, ma anche con la cura del bene pubblico".



I cento personaggi di Berruti non ricoprono l’intero muro, ma solo una sua porzione. L’opera è parte di uno spazio vivo, in costante interazione con gli agenti atmosferici e soprattutto con l’edera, da anni vera “pro-prietaria” di questo spazio, che l’artista non ha voluto sfrattare. "L’opera si chiama “Frammenti” - aggiunge ancora Berruti - ma in un primo momento avevo pensato di intitolarla “La cura” proprio per sottolineare l’esigenza di essere responsabili di ciò che abbiamo. Se gli abitanti di Monticello avranno cura di potare l’edera le formelle saranno sempre visibili, altrimenti ne verranno ricoperte. In qualche modo il mio lavoro è un segnale d’allarme per un atteggiamento oggi troppo diffuso, per cui ciò che è pubblico viene bistrattato".



La mostra è inserita nel calendario degli eventi della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, patrocinatore con ATL Langhe Monferrato Roero, Comune di Monticello d’Alba, Associazione Valorizzazione del Roero, Consorzio Tutela Roero.