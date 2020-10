Pallapugno: finale Superlega in gara unica a Dogliani

Il Consiglio Federale della Fipap, in accordo con le le due società finaliste della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d'Alba, ha deciso che la finale del torneo sarà disputata in gara unica allo sferisterio di Dogliani (così come sorteggiato alla presenza dei rappresentanti delle due società), sabato 17 ottobre, alle 15.

La modifica è giustificata dall'attuale situazione sanitaria nazionale, legata all'epidemia Covid-19, che vede un aumento costante dei contagi e consiglia di limitare al massimo le manifestazioni, sportive e non, pur con tutte le attenzioni e le precauzioni necessarie e opportune.

Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba - Finale (GARA UNICA)

Sabato 17 ottobre, ore 15 a Dogliani: Barbero Virtus Langhe-Torfit Langhe e Roero Canalese