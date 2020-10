Peveragno: tutti negativi i tamponi del personale della casa di riposo "Don Giacomo Peirone"

"Un aggiornamento positivo (ogni tanto ci vuole)" si legge nel posto apparso nella mattinata di oggi (mercoledì 14 ottobre) sulla pagina Facebook dell'ente. "Il personale applica sempre in modo rigoroso tutti i protocolli relativi al contatto con gli ospiti, al contatto con il mondo esterno, all'ingresso di persone e cose in struttura, per cui la salute degli ospiti è gestita al meglio in ogni caso. Ma sapere che si continua con una situazione favorevole dà comunque morale... bravi tutti".