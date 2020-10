Fondazione CrSaluzzo: bando pubblico per la carica di socio

Come noto l’Assemblea dei soci della Fondazione CrSaluzzo è costituita per Statuto da un numero massimo di 100 soci, di cui 80 cosiddetti “istituzionali” (nominati dall’Assemblea stessa su proposta del Consiglio di Amministrazione o su proposta sottoscritta di almeno 30 soci) e 20 designati da enti /organismi esterni (v. art. 14 Statuto).

Attualmente l’assemblea, nella parte cosiddetta istituzionale, è carente di 3 soci le cui candidature - su determinazione del Consiglio di Amministrazione, al fine di dare un segnale di apertura alla rappresentatività del territorio - saranno raccolte tramite pubblica manifestazione di interesse.

Le candidature, complete della documentazione occorrente per la verifica dei requisiti di legge e statutari (onorabilità/professionalità v. art. 13, c. 3 Statuto) dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 12 novembre via pec (fondazione.crsaluzzo@pec.it) o consegnate direttamente presso la sede della Fondazione in Saluzzo piazzetta Trinità 4.

La segreteria provvederà alla disamina tecnica della documentazione esibita dai candidati e tutte le candidature risultate in possesso dei requisiti documentali saranno proposte al voto dell’Assemblea per la nomina dei 3 Soci e alla successiva verifica formale post nomina da parte dell’Assemblea stessa.

La documentazione occorrente per la verifica dei requisiti da allegare alla candidatura, nonché lo Statuto (per l’Assemblea v. in particolare gli articoli da 13 a 18), sono reperibili sul sito della Fondazione www.fondazionesaluzzo.it.