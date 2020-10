La prima neve caduta a Pian Munè di Paesana porta con sé bagna caöda e promo skipass

E’ sempre un’emozione assistere alla prima neve della stagione e vedere la conca di Pian Croesio imbiancata nella prima metà di ottobre non può che infondere ottimismo.

Peraltro la neve ben si sposa – sempre ed ovunque, ma a Pian Munè di Paesana forse più che altrove - con i piatti della tradizione piemontese.

Qui - sabato 17 ottobre prossimo – si celebrerà una serata dedicata interamente alla bagna caöda, con un menù fisso che prevede antipasto della casa, bagna caöda a volontà con intingoli misti, dolce ed un quarto di vino della casa. Il tutto per 26 euro. I bambini pagheranno 12 euro.

Informazioni e prenotazioni al numero 328 692 5406.

Ma la neve porta con se anche tanta voglia di sci e la stazione sarà a disposizione tutti i sabati e domenica nella propria biglietteria per permettere alla sua clientela e non di approfittare delle promo skipass, che scadranno a novembre. Si potrà aderire alla promozione anche on line digitando skipass/pianmune.it/.

Per approfittare dell’offerta sarà sufficiente avere con sé la carta d’identità non dimenticare di portare con te la carta d’identità e – qualora la si possieda – la card della stazione.

Maggiori informazioni in merito si potranno ottenere www.pianmune.it.