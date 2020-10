L’edizione 2020 dell’Ottobrata bargese, seppur ridotta causa Covid, è un successo

L’Ottobrata bargese è stata un successo.

La kermesse, svoltasi in forma e modalità ridotta causa emergenza Covid-19, ha riscosso notevoli consensi in termini di pubblico. L’ormai tradizionale appuntamento enogastronomico bargese, realizzato a cura dell’Associazione imprenditori commercianti e artigiani bargesi, del Comune di Barge, della Comunità Slowfood di Barge “Dal Bracco al Viso” e dell’Associazione Turistica Pro Loco Barge, anche quest’anno si è rivelato particolarmente vivace e ricca di eventi.

“L’affluenza di un vasto pubblico – ci dicono dal Municipio – ha ampiamente gratificato le attese”.

L’inaugurazione di sabato 3 ottobre, nel pomeriggio, in piazza Garibaldi ha visto in particolare la partecipazione della Comunità Slow Food-Mirafood per la valorizzazione del quartiere Mirafiori Sud di Torino, che ha presentato “Il tronchetto di Caterina”, un dolce che, in seguito ad un concorso, ne è diventato il simbolo e che utilizza la mela grigia di Torriana, celebre presidio Slow Food bargese.

Proprio la Grigia di Torriana è stata protagonista della giornata. L’Assessore alle Politiche agricole Elio Trecco ha infatti accompagnato, insieme alla portavoce della locale comunità Slowfood Federica Miretti, i quattro pasticcieri di Mirafiori Sud che realizzano il Tronchetto di Caterina in visita a quattro aziende agricole locali produttrici di mela grigia: “La Bargiolina”, “Corrado Rolfo”, “Ciapet cit di Pacchiodo Tiziana”, “Perassi Valerio”.

Accompagnava il gruppo anche la signora Benedetta Lanza, l’ideatrice del dolce, insieme alla figlia Frida.