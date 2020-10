Un Temporary di Zonta Saluzzo: abiti e accessori per la prevenzione del tumore al seno delle giovani donne

“Temporary store Zonta” è lo spazio che lo Zonta Club Saluzzo allestirà per un evento benefico che vuole sostenere la prevenzione del tumore al seno delle ragazze, L’evento benefico prevede una raccolta di capi di abbigliamento femminili e accessori, sia nuovi che usati (ma in buono stato) che potranno essere rivenduti nel temporary.

"Il ricavato servirà per la realizzazione di un video per insegnare alle donne, ed in particolar modo alle ragazze, ad effettuare in modo corretto l’autopalpazione del seno - comunica la presidente Anna Maria Gavatorta - Il video sarà donato alla LILT Delegazione di Saluzzo ed alle scuole che ne faranno richiesta".

Privati o proprietari di negozi o di attività produttive e commerciali che desiderano donare i capi di abbigliamento e accessori possono consegnarli nel negozio di “Tolin Biancheria e arredamento per la casa” in via Circonvallazione 4 a Saluzzo.

Qui sarà predisposta un’apposita camera dove tutti gli oggetti usati ricevuti saranno sanificati.

Abiti, accessori donati saranno in vendita venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre nel “Temporary store Zonta” aperto, per l’occasione, in via Maghelona 31/33 angolo via Monte di Pietà con i seguenti orari. 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. Per informazioni : 335-395624.