All’alberghiero di Mondovì quattro casi di positività al Covid

La dirigente scolastica, Donatella Garello, facendo seguito alle procedure messe in atto dall’autorità sanitaria e nell’ottica di istituire una procedura preventiva e precauzionale, necessaria a garantire la didattica per tutti gli alunni, informa che si rende necessario attivare nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre un piano di didattica digitale integrata (DID) per tutte le classi del plesso alberghiero dell’Istituto Giolitti Bellisario di Mondovì.