Barge, l'associazione "Insieme Per" spegne venti candeline

Mercoledì 21 ottobre l'associazione “Insieme Per” ODV festeggia vent’anni di attività per ragazzi e famiglie a Barge e Bagnolo.

L’associazione “Insieme Per” ODV è nata vent’anni fa da un gruppo di genitori di Barge e Bagnolo che ha sentito il bisogno di offrire ai propri figli adolescenti opportunità di svago pomeridiano.

Alcuni eventi tragici aprirono gli occhi sulla distanza generazionale tra genitori e figli, e fecero sì che ci si rendesse conto della necessità di indirizzare i ragazzi verso passatempi formativi, per allontanarli da rischi come la droga o l’alcool.

Nei due paesi nacque così un doposcuola aperto a italiani e stranieri. L’attivismo dei genitori volontari fioriva infatti proprio negli anni della forte immigrazione cinese. A poco a poco, grazie all’aiuto economico dei Comuni e delle fondazioni, vennero organizzati corsi di italiano per famiglie straniere e poi doposcuola per ragazzi disabili con il "Progetto disabili" sostenuto dalla fondazione CRT.

È stata ed è tuttora un’esperienza dal grande valore sociale, tanto più perché nata “dal basso”, da un’esigenza percepita dai genitori stessi, che sono stati i primi a impegnarsi e a mettere a disposizione il proprio tempo per il bene della comunità.

I vent’anni di attività vengono festeggiati con una conferenza che ricorda brevemente i passi fatti ma si concentra sui progetti già in cantiere. In particolare un centro per disabili rivolto agli adulti in età post-scolastica.

Il programma

Mercoledì 21 ottobre, ore 16, al cinema comunale di Barge, la conferenza “Insieme cresciamo da vent’anni”.

- Saluti Istituzionali

- La parola ai testimoni: Video

- Progetto "Il tempo che ci (A)spetta

Dott.ssa Fabiola Casarini

Disabilità. L'inclusione dalla scuola al tempo libero. Cosa accadrà dopo di noi?

Dott.ssa Cristina Ferro

Nuovi progetti. Un centro di aiuto a Barge.

Conclusioni.

Al termine dell'incontro, "giropizza" al Beat Sound & Food (costo: 20 euro, piazza Stazione 5, Barge) con il concerto dei Kokallà.

Per eventuali aggiornamenti dovuti all'andamento della pandemia e alle prossime disposizioni di legge, tutte le comunicazioni verranno postate sull pagina Facebook "Associazione Insieme Per Odv".

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA sia per la conferenza che per la pizzeria: assinsiemeper@libero.it oppure 333 389.0757.