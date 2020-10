La secondaria di Bene Vagienna in DAD, a Sant'Albano negativi i test alla primaria

Da ieri mattina la secondaria dell’IC di Bene Vagienna ha attivato le lezioni in modalità Dad.

La misura preventiva continuerà per qualche giorno, dopo che nella serata di ieri la ASL ha comunicato di dover effettuare accertamenti del caso, su un eventuale positivo, in una delle classi e soprattutto per l'impossibilità di garantire l'orario delle lezioni in presenza, per le assenze del personale scolastico.

Le lezioni sono assicurate dunque in modalità Dad, aspettando eventuali esiti per ritornare in presenza.



A Sant’Albano, nella Primaria, l’esito degli accertamenti è arrivato dall’Asl nella serata di ieri ed esclude la positività di alunni e docenti e a breve si tornerà in classe.